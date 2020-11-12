غريب آبادي: التقرير الجديد للوكالة الذرية يؤكد استمرار التعاون مع ايران

أعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب ابادي ان التقرير الجديد لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والى جانب تاكيده تراجع تعهدات ايران ازاء الاتفاق النووي يشير الى التعاون بين طهران والوكالة في مختلف المجالات.



وقال كاظم غريب ابادي لوسائل الإعلام يوم الأربعاء إنه بحسب التقرير المذكور ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية واصلت أنشطتها للتحقق والمراقبة فيما يتعلق بالتزامات إيران ذات الصلة".



واضاف انه وفق هذا التقرير ، ان ايران وبالإضافة إلى مواصلة إنتاج وتخزين الماء الثقيل ، صدرت أيضًا أكثر من 2.2 طن من الماء الثقيل الى الخارج كما استهلكت 1.3 طن في سياق أنشطتها البحثية والتنموية .



وتابع سفير ايران : وفقًا لتقرير الوكالة ، تستمر أنشطة التخصيب في نطنز وفوردو ، بما في ذلك اجهزة التخصيب الجديدة بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة وما يزيد عن 3.67 في المائة في الاتفاق النووي بالإضافة إلى ذلك ، أشار التقرير إلى قرار إيران الأخير بنقل أجهزة الطرد المركزي للبحث والتطوير تحت الأرض في نطنز ، وقال إن إيران ذكرت أنها ستدرس متطلبات الحماية.



وأضاف السفير والمندوب الدائم لايران : لقد أعلن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان حجم مخزون إيران من اليورانيوم حتى 2 نوفمبربلغ 2442.9 كجم ، وهو ما يعادل حوالي 3600 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب.



كما أشار غريب ابادي إلى التقرير الخاص بنتائج زيارة الوكالة لأحد الأماكن عام 2018 وقال إنه على الرغم من الاختلافات في وجهات نظرنا الفنية مع الوكالة ، فإن التفاعلات في هذا المجال بين الجانبين بهدف التسوية النهائية للقضية مستمرة ويجب تجنب اي تصريحات عجولة.