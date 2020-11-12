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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:11

الرئيس البوليفي يؤكد على احياء العلاقات مع ايران

الرئيس البوليفي يؤكد على احياء العلاقات مع ايران
 اكد الرئيس البوليفي الجديد لويس آرسي على احياء العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء تصريح الرئيس البوليفي خلال استقباله السفير الايراني الجديد في لاباز يوم الاربعاء وتسلمه منه اوراق اعتماده.

واعلنت الحكومة البوليفية عن الرغبة باحياء العلاقات الدبلوماسية التي كانت قد تضررت بواسطة الحكومة الموقتة السابقة.

واكد الرئيس آرسي على احياء العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان بوليفيا ترحب بهم دوما. سنواصل تعزيز مشاريعنا المشتركة.

وكان مرشح حزب "الحركة نحو الاشتراكية" لويس آرسي قد حقق الفوز في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في بوليفيا بحصده اكثر من 55 بالمائة من اصوات الناخبين.

ووجه الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف برقيتي تهنئة الى الرئيس البوليفي الجديد لمناسبة فوزه بالانتخابات كما شارك ظريف في حفل تنصيب الرئيس لويس آرسي واجرى محادثات معه حول تطوير العلاقات الثنائية.
رقم : 897345
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