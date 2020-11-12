اختفاء آثار جندي ‘‘إسرائيلي‘‘ والاحتلال يشكل غرفة عمليات

أعلنت شرطة الاحتلال، فقدان آثار جندي إسرائيلي في القدس المحتلة منذ أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد خروجه من قاعدته العسكرية.



وذكرت الشرطة الصهيونية أن الجندي "شاجي بن دافيد" خرج ظهر الثلاثاء من قاعدته العسكرية في منطقة عناتا قرب القدس متوجهاً إلى منزله، إلا أن آثاره اختفت منذ ذلك الحين، وشوهد للمرة الأخيرة على حاجز حزما القريب.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء امس الأربعاء، إن الشرطة العسكرية ووحدة البحث عن الجنود في جيش الاحتلال يطلبون المساعدة من المستوطنين للعثور على أحد الجنود.



وأشارت القناة، الى أن قوات الشرطة والجيش "الإسرائيلي"، يجرون عمليات بحث واسعة عن الجندي، ويتم فحص كافة الاحتمالات لفقدانه.



وتم تشكيل غرفة عمليات خاصة للبحث عن الجندي المفقود عبر قوات معززة من الجيش والشرطة في المنطقة التي ظهر فيها للمرة الاخيرة.