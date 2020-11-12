متزعم زمرة ‘‘حركة النضال‘‘ الارهابية الانفصالية بقبضة الأمن الايراني

اعلن الامن الايراني القاء القبض على رئيس زمرة ما يسمى بـ "حركة النضال" الارهابية الانفصالية فرج الله جعب.



وافاد مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الامن الايرانية في تقرير له اليوم الخميس انه تم في ظل اجراءات كوادر الامن التخصصية رصد واعتقال رئيس الزمرة الانفصالية المسماة "حركة النضال".



وكشف العنصر الرئيس الضالع في الهجوم الارهابي الدموي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران قبل اكثر من عامين الذي هو الان في قبضة وزارة الامن، كشف عن تفاصيل عن عمليات ارهابية ودموية اخرى ارتكبتها هذه الزمرة.



هذه الزمرة الارهابية التي كانت تعتزم خلال الاعوام الاخيرة القيام بعدة عمليات كبيرة اخرى في خوزستان وطهران، كانت تخطط في الفترة الاخيرة لتنفيذ عمليات ارهابية جديدة الا انها احبطت في ظل يقظة رجال الامن.



وتحظى هذه الزمرة بدعم اجهزة الاستخبارات التابعة للسعودية والكيان الصهيوني وكانت تقوم بادارة العمليات الارهابية في ايران رغم اصدار حكم دولي بحق قادتها.