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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:18

ربيعي: على اميركا العودة لجميع التزاماتها السابقة بلا قيد او شرط

ربيعي: على اميركا العودة لجميع التزاماتها السابقة بلا قيد او شرط
اكد المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي ربيعي بانه على المسؤولين الاميركيين الجدد العودة الى التزامات بلادهم السابقة بلا قيد او شرط.

وقال ربيعي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الخميس: انه في خطوة اولى يجب حتما الغاز الحظر وعقبات نقل الارصدة الايرانية وان تتحمل الحكومة الاميركية الاضرار التي الحقتها اميركا بالشعب الايراني.

واضاف: حينما اجرينا مفاوضات مع حكومة اوباما (في اطار الاتفاق النووي) فاننا في الواقع لم نخض المفاوضات مع الحزب الديمقراطي بل مع الحكومة المريكية الا ان ترامب هو الذي اطاح بسياسات منافسه الحزبي وانتهج سياسة عدائية وحاقدة بدلا عن ذلك.

وقال ربيعي: انه بناء على هذه السياسات، سنتابع سلوكيات واجراءات الطرف الاخر وسنتخذ السياسات اللازمة بما يناسبها.

واعتبر ان الشعب الاميركي قال في الانتخابات "لا" للسياسات العنصرية والبلطجية والتدخلية لمسؤولي بلادهم في العالم كله واضاف: اننا نعتقد بانه على الحكومة القادمة في الولايات المتحدة احترام والتزام صوت الشعب.

واشار الى ان الحكومة الراهنة في البيت الابیض خلقت الكثير من المشاكل في العالم وفي الداخل الاميركي، آملا بان تكون الحكومة القادمة ممثلة للشعب الاميركي في القول "لا" لسياسات ترامب.

واشار الى اجراءات حكومة ترامب في خرق المعاهدات الدولية واضاف: انه على الحكومة القادمة الاهتمام والعودة لجميع المعاهدات التي انتهكتها الحكومة الاميركية السابقة وتخلت عنها.

واوضح باننا سنقوم بمتابعة دقيقة لتصريحات واجراءات المسؤولين الجدد في البيت الابيض ونحيل الحكم بشانها للمستقبل واضاف: ان ما نتوقعه بالتحديد من المسؤولين الجدد في البيت الابيض هو العودة الى جميع الالتزامات والتعهدات السابقة بلا قيد او شرط وفي خطوة اولى يجب حتما الغاء الحظر والقيود المفروضة على نقل الارصدة الايرانية وان تتحمل الحكومة الاميركية المسؤولية تجاه الاضرار التي الحقتها بلادهم بالشعب الايراني خلال هذه الفترة.
رقم : 897379
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