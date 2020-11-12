روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى في طريقه الى الزوال وان الشعب الايراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده التي بذلها بمقاومته.



وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح عدد كبير من المشاريع التربوية والتعليمية والصحية في مختلف انحاء البلاد: ان كل المؤشرات الآتية من اميركا واوروبا وسائر نقاط العالم تدل على ان العالم ادرك بان الضغوط القصوى عديمة الجدوى وان هذه الضغوط هي الان في طريقها الى الزوال.



واضاف: ان الشعب الايراني سيشهد النتائج الطيبة لجهوده المبذولة بمقاومته.

يشار الى انه تم اليوم تدشين ألف و 550 مشروعا وطنيا لوزارات التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد، وثلاثة مشاريع خاصة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في محافظات كرمان وقم ومشهد المقدسة، بحضور رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني.



ورعى رئيس الجمهورية الحفل عبر إتصال بالفيديو، ذلك استمرارا لحملة "التدبير والأمل لتحقيق قفزة الإنجاز" الوطنية.



ويتم في هذا الحفل تشغيل ألف و422 مشروعا تعليميا و124 مشروعا تربويا و 4 مشاريع رفاهية- تعليمية من إجمالي مشاريع وزارة التربية والتعليم قيد التنفيذ، بتوجيه من رئيس الجمهورية.



كما يتم اليوم، بأمر من رئيس الجمهورية، افتتاح "مستشفى سينا" ​​بسعة 150 سريرا في مدينة زرند التابعة لمحافظة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، و"مستشفى أمير المؤمنين عليه السلام" بسعة 231 سريرا بمدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران)، و"مستشفى الشهيد هاشمي نجاد" في مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرقي البلاد) بسعة 400 سرير، من إجمالي مشاريع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي قيد التنفيذ.