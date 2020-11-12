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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:30

العثور على الجندي ’الاسرائيلي’ المفقود مقتولًا بالرصاص

العثور على الجندي ’الاسرائيلي’ المفقود مقتولًا بالرصاص
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال عثر على الجندي المفقود "شاجي بن دافيد" مقتولًا بالرصاص، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وكانت شرطة الاحتلال، قد اكدت في وقت سابق فقدان آثار جندي إسرائيلي في القدس المحتلة منذ أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد خروجه من قاعدته العسكرية.

وذكرت الشرطة الصهيونية أن الجندي "شاجي بن دافيد" خرج ظهر الثلاثاء من قاعدته العسكرية في منطقة عناتا قرب القدس متوجهاً إلى منزله، إلا أن آثاره اختفت منذ ذلك الحين، وشوهد للمرة الأخيرة على حاجز حزما القريب.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء امس الأربعاء، إن الشرطة العسكرية ووحدة البحث عن الجنود في جيش الاحتلال طلبت المساعدة من المستوطنين للعثور على أحد الجنود.

وأشارت القناة، الى أن قوات الشرطة والجيش "الإسرائيلي"، اجرت عمليات بحث واسعة عن الجندي، وتم فحص كافة الاحتمالات لفقدانه.

وتم تشكيل غرفة عمليات خاصة للبحث عن الجندي المفقود عبر قوات معززة من الجيش والشرطة في المنطقة التي ظهر فيها للمرة الاخيرة.
رقم : 897393
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