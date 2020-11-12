الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:35

البرلمان العراقي يصوت على قانون "الاقتراض"

البرلمان العراقي يصوت على قانون "الاقتراض"
صوَّت مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من الليلة الماضية، على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).

وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار عراقي (الدولار = 1250 دينارا عراقيا) ، على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

وتضمن القانون الجديد، بعد تعديلات اللجنة المالية عليه، تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار، بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار.

كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليوناً و500 مليار دينار، بدلاً من 57 ترليوناً و811 مليار دينار.

وتأخرت رواتب الموظفين الحكوميين في العراق نحو أكثر من شهر ونصف الشهر بسبب تأخر إقرار القانون وتراجع الإيرادات المالية للعراق من جراء انخفاض أسعار النفط، حيث تدفع الحكومة رواتب أربعة ملايين موظف حكومي شهرياً.
رقم : 897395
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
11 تشرين الثاني 2020
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان