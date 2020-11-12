هولندا: إطلاق نار على سفارة السعودية في أمستردام

تعرضت السفارة السعودية في العاصمة الهولندية أمستردام، لإطلاق نار فجر اليوم الخميس، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، حسب وكالة رويترز.



وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على السفارة السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.



وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل.



ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.



وشهدت الأيام الأخيرة عدة حوادث يبدو أنها مترابطة، فقد أعلنت إمارة مكة المكرمة وقوع إصابات طفيفة لموظف في القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي، وذلك في هجوم استهدف احتفالاً بإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في "مقبرة الخواجات" التابعة لغير المسلمين بمدينة جدّة السعودية.



وأوضح بيان إمارة مكة، يوم الأربعاء، أن الحادث الذي استهدف المقبرة في جدة، وقع أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الخارجية الفرنسية أن الهجوم وقع بعبوة ناسفة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.



وقال دبلوماسي فرنسي إن حارسين سعوديين أصيبا بجراح طفيفة من جراء الهجوم الذي تم بعبوة ناسفة.



واستهدف الهجوم احتفالاً نظمته السفارة الفرنسية في الرياض، وكان يحضره مملثون من سفارات أوروبية أخرى.



وفي 29 أكتوبر الماضي، أصيب حارس أمن القنصلية الفرنسية بمدينة جدة بإصابات نتيجة هجوم نفذه مواطن سعودي، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.