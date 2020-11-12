الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:37

هولندا: إطلاق نار على سفارة السعودية في أمستردام

هولندا: إطلاق نار على سفارة السعودية في أمستردام
تعرضت السفارة السعودية في العاصمة الهولندية أمستردام، لإطلاق نار فجر اليوم الخميس، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، حسب وكالة رويترز.

وقالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في إطلاق نار على السفارة السعودية قبل شروق الشمس يوم الخميس، فيما لم يصب أحد.

وأضافت الشرطة أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل.

ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.

وشهدت الأيام الأخيرة عدة حوادث يبدو أنها مترابطة، فقد أعلنت إمارة مكة المكرمة وقوع إصابات طفيفة لموظف في القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي، وذلك في هجوم استهدف احتفالاً بإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في "مقبرة الخواجات" التابعة لغير المسلمين بمدينة جدّة السعودية.

وأوضح بيان إمارة مكة، يوم الأربعاء، أن الحادث الذي استهدف المقبرة في جدة، وقع أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الخارجية الفرنسية أن الهجوم وقع بعبوة ناسفة، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وقال دبلوماسي فرنسي إن حارسين سعوديين أصيبا بجراح طفيفة من جراء الهجوم الذي تم بعبوة ناسفة.

واستهدف الهجوم احتفالاً نظمته السفارة الفرنسية في الرياض، وكان يحضره مملثون من سفارات أوروبية أخرى.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أصيب حارس أمن القنصلية الفرنسية بمدينة جدة بإصابات نتيجة هجوم نفذه مواطن سعودي، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.
رقم : 897396
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
11 تشرين الثاني 2020
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان