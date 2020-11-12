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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:40

نائب لبناني: المقاومة لن تفرط بذرة تراب مهما فعل العدو

نائب لبناني: المقاومة لن تفرط بذرة تراب مهما فعل العدو
شدد النائب ​حسن عز الدين على أن "هذه المقاومة لن تفرط بذرة تراب أو كوب مياه مهما فعل العدو، وأن هذه المقاومة ستبقى بحماية واحتضان شعبها مهما اشتدت الضغوطات، لتدافع عن أمن هذا الوطن واستقراره وشعبه".

ولفت الى ان "كل الضغوطات التي تمارسها ​أميركا​ إنما تستهدف هذه المقاومة ولبنان وهذه ​البيئة​ التي احتضنت هذه المقاومة، ولذلك ما زالت أميركا تمارس ضغوطاتها على لبنان لإعاقة ولادة هذه ​الحكومة​، لا سيما وأننا بأمس الحاجة إلى الإسراع في ​تشكيل الحكومة​، وعلى الجميع دون استثناء أن يسهلوا ولادتها لأننا بحاجة إلى تجاوز هذه الازمات التي يعيشها لبنان".

واشار عز الدين​ الى أن "المعادلة الذهبية التي حمت ​لبنان​، ألا وهي ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​، لتحمي السيادة وتدافع عن ​الاستقلال​، وتحمي الحدود البرية والبحرية، ولتحمي أيضاً وتحافظ على حقوق لبنان في ​المياه​ و​الغاز​ والنفط، هذه المعادلة تحضر بقوة في يوم الشهيد".
رقم : 897397
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