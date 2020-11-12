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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:47
بالصورة..النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الاردني
نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية للفائزين في الانتخابات النيابية للمجلس الاردني التاسع عشر.
وقرر المجلس اعتماد النتائج النهائية للانتخابات النيابية لأعضاء مجلس النواب التاسع عشر للعام 2020 على النحو التالي:
رقم :
897400
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