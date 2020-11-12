المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين يناقش سبل عودتهم

يواصل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين اعماله لليوم الثاني في العاصمة دمشق بمشاركة عربية ودولية.



وناقش المشاركون في الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق عوائق عودة المهجرين، وسياساتِ الدول الرامية الى منع عودة اللاجئين، ومحاولات اتخاذهم ورقة سياسية.



وقالَ نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إنّ الإرهابَ المدعوم خارجياً، والحصارَ الاقتصادي، والإجراءاتِ القسريةَ الغربيةَ المفروضة على سوريا أبرزُ مسبباتِ المعاناةِ الإنسانية للسوريين ونزوحِهم، واضافَ أنّ عودةَ جميعِ المهجرين السوريين في الخارج تشكلُ أولويةً للدولة.