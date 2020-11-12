الحوثي منتقدا غريفيث: قدمنا جميع الحلول ونريد حلا لا احتلال

انتقد القيادي في حركة "أنصار الله، محمد على الحوثي، يوم الأربعاء، ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن.



وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن عبر حسابه على "تويتر"، "المبعوث لم يكذب ولكنه لم يقل الحقيقة، فاعتبار القضية داخلية والسكوت عن دول العدوان المشاركة رسميا حيفا ومغالطة".



وتابع مخاطبا غريفيث: "قدمنا جميع الحلول ونريد حلا لا احتلال، مضيفا "إننا أهل حل عادل وسلام مشرف".



وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عدوانيا ضد الشعب اليمني، ادى الى قتل و دمار واسع في اليمن و ارتكاب جرائم حرب و تدمير البنية التحتية وتسبب فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.