مسؤول قضائي: الاوروبيون هم منفذون للحظر الاميركي ضد ايران

اعتبر امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي باقري كني ان الاوروبيين هم منفذون للحظر الاميركي ضد ايران.



وقال باقري كني في تصريح لاذاعة طهران: ان النقطة المهمة جدا هي انه حتى في الحروب تكون المستشفيات وسيارات الاسعاف والمرضى محصنين من الاضرار الناجمة عن الحرب وهذه قاعدة انسانية وعالمية، الا انه لا يمكن رؤية مثل هذا الامر في الحرب الاقتصادية التي اطلقها الاميركيون ضد الشعب الايراني ومازالت مستمرة بتعاون ودعم الاوروبيين.



واضاف: انه لا ينبغي علينا ان ان نسمح للاوروبيين بالخروج من هذه الحرب من دون دفع اي ثمن، وفي الحقيقة فاننا لا علاقة بالاميركيين الا ان الاوروبيين يقومون الان بتنفيذ الحظر المفروض من قبل الاميركيين وهم في موقع المتهم بالنسبة لنا.



واعتبر فارضي الحظر على الادوية بانهم قتلة الشعب الايراني وقال: ان بعض المعدات ومنها التي يحتاجها المصابون بالامراض الصعبة والنادرة وهم اطفال في الغالب لا توضع تحت تصرف ايران وان ذريعة الدول الاوروبية هي انها ذات استخدامات مزدوجة.



ولفت في هذا المجال الى امتناع السويد ارسال ادوية لمعالجة احد الامراض الصعبة وهو مرض "الفراشة" الذي يصاب به الاطفال خاصة في البلاد بحجة الحظر المفروض في حين انها هي نفسها تبنت قرارا بزعم انتهاك حقوق الانسان في ايران واضاف: ان هذا النهج في الطب لا يعد انتهاكا لحقوق الشعب الايراني بل هم قتلة الشعب الايراني.