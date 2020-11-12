الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:59

مسؤول قضائي: الاوروبيون هم منفذون للحظر الاميركي ضد ايران

مسؤول قضائي: الاوروبيون هم منفذون للحظر الاميركي ضد ايران
اعتبر امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي باقري كني ان الاوروبيين هم منفذون للحظر الاميركي ضد ايران.

وقال باقري كني في تصريح لاذاعة طهران: ان النقطة المهمة جدا هي انه حتى في الحروب تكون المستشفيات وسيارات الاسعاف والمرضى محصنين من الاضرار الناجمة عن الحرب وهذه قاعدة انسانية وعالمية، الا انه لا يمكن رؤية مثل هذا الامر في الحرب الاقتصادية التي اطلقها الاميركيون ضد الشعب الايراني ومازالت مستمرة بتعاون ودعم الاوروبيين.

واضاف: انه لا ينبغي علينا ان ان نسمح للاوروبيين بالخروج من هذه الحرب من دون دفع اي ثمن، وفي الحقيقة فاننا لا علاقة بالاميركيين الا ان الاوروبيين يقومون الان بتنفيذ الحظر المفروض من قبل الاميركيين وهم في موقع المتهم بالنسبة لنا.

واعتبر فارضي الحظر على الادوية بانهم قتلة الشعب الايراني وقال: ان بعض المعدات ومنها التي يحتاجها المصابون بالامراض الصعبة والنادرة وهم اطفال في الغالب لا توضع تحت تصرف ايران وان ذريعة الدول الاوروبية هي انها ذات استخدامات مزدوجة.

ولفت في هذا المجال الى امتناع السويد ارسال ادوية لمعالجة احد الامراض الصعبة وهو مرض "الفراشة" الذي يصاب به الاطفال خاصة في البلاد بحجة الحظر المفروض في حين انها هي نفسها تبنت قرارا بزعم انتهاك حقوق الانسان في ايران واضاف: ان هذا النهج في الطب لا يعد انتهاكا لحقوق الشعب الايراني بل هم قتلة الشعب الايراني.
رقم : 897403
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
11 تشرين الثاني 2020
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان