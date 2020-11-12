روحاني يعلن تبني خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة من تفشي كورونا

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، ان اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا باتت تراجع خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة من إنتشار وباء كورونا لتتبناها قريبا.



وخلال ترؤسه إجتماع رؤساء اللجان التخصصية الفرعية في لجنة مكافحة كورونا الوطنية، اليوم الخميس، أضاف روحاني، لقد تم تحديد مهام جميع اللجان الفرعية لتباشر أعمالها في أسرع وقت ممكن ودون أي تعقيدات إدارية.



وتابع: مع الأخذ في الإعتبار معايير مهمة كالمقاومة الاقتصادية التي تحققت اثر الحظر الجائر، فان المحافظة على صحة الشعب، كانت دوما أولوية رئيسية للنظام، وستتبنى قريبا اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة من إنتشار الوباء.



كما أعرب روحاني عن تقديره للشعب الإيراني ولجميع اللجان الفرعية في اللجنة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا، على تعاونهم المنسجم خاصة في تطبيق القيود الأخيرة وإغلاق الأعمال اعتبارًا من الساعة السادسة مساء، من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس بشكل كامل.