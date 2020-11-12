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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:41

وزير إماراتي يعقد اجتماعا مع نظيره "الإسرائيلي"

وزير إماراتي يعقد اجتماعا مع نظيره "الإسرائيلي"
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، أن وزير الداخلية الإماراتي "سيف بن زايد آل نهيان"، عقد اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي "أمير أوحانا"، الليلة الماضية .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن الاجتماع عقد عبر نظام "الفيديو كونفرنس"، وتناول تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، ضمن جهود تفعيل الاتفاقية التي وقعها الطرفان مؤخرا.

وأشارت الهيئة إلى أنه تمت مناقشة برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين، من ضمنها برامج ومشاريع تكنولوجيا ابتكارية، وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، منوهة إلى أن الوزيرين ركزا في حديثهما على ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي للجانبين.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أنه" تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، تمهيدا لإطلاقها في المستقبل، ووجه الوزيران كل منهما الآخر الدعوة لزيارة بلاده".
رقم : 897424
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