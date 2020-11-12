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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:43
الصحة الايرانية:

تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا

تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 11571 والوفيات 457 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت لاري اليوم الخميس في ايجازها الصحفي ان اجمالي عدد الاصابات بفايروس كورونا ارتفع الى 726585 من ضمنهم 5614 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 541566 شخصا فيما تم تسجيل 457 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفاع اجمالي عدد المتوفين الى 40121 شخصا.

واوضحت لاري بانه تم لغاية الان اجراء 5 ملايين و 384 الفا و 988 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان محافظات "هرمزكان" و"فارس" وكلستان" و"سيستان وبلوجستان" هي الان في الحالتين البرتقالية والصفراء فيما بقية المحافظات في الحالة الحمراء.
رقم : 897425
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