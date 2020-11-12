الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:06

نائب لبناني: هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية

نائب لبناني: هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية
أشار عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب ​علي خريس​، هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية .

و قال خريس اليوم الخميس في حديث تلفزيوني عندما يتحدث ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ عن ضرورة ​تشكيل الحكومة​ بالتزامن مع فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، معنى ذلك أنهم يعرقلون التشكيل بطريقة غير مباشرة.

وشدد خريس على أن الأميركيين يسعون لتحقيق​ مصلحة ​الدولة​ العبرية فقط لا غير ولا يجب أن ننتظر أحد في الخارج، مؤكدًا أنه لا بد من تشكيل حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن والبدء بالإصلاحات وعلى رأسها ملف ​الكهرباء، موضحًا أن عدم الوصول الى الحكومة سيوصل لبنان الى الإنهيار الكامل.
رقم : 897428
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
11 تشرين الثاني 2020
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان