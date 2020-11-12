نائب لبناني: هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب ​علي خريس​، هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية .



و قال خريس اليوم الخميس في حديث تلفزيوني عندما يتحدث ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ عن ضرورة ​تشكيل الحكومة​ بالتزامن مع فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، معنى ذلك أنهم يعرقلون التشكيل بطريقة غير مباشرة.



وشدد خريس على أن الأميركيين يسعون لتحقيق​ مصلحة ​الدولة​ العبرية فقط لا غير ولا يجب أن ننتظر أحد في الخارج، مؤكدًا أنه لا بد من تشكيل حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن والبدء بالإصلاحات وعلى رأسها ملف ​الكهرباء، موضحًا أن عدم الوصول الى الحكومة سيوصل لبنان الى الإنهيار الكامل.