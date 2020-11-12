نائب لبناني: هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب علي خريس، هناك تدخل أميركي سافر في الشؤون اللبنانية .
و قال خريس اليوم الخميس في حديث تلفزيوني عندما يتحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ضرورة تشكيل الحكومة بالتزامن مع فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، معنى ذلك أنهم يعرقلون التشكيل بطريقة غير مباشرة.
وشدد خريس على أن الأميركيين يسعون لتحقيق مصلحة الدولة العبرية فقط لا غير ولا يجب أن ننتظر أحد في الخارج، مؤكدًا أنه لا بد من تشكيل حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن والبدء بالإصلاحات وعلى رأسها ملف الكهرباء، موضحًا أن عدم الوصول الى الحكومة سيوصل لبنان الى الإنهيار الكامل.