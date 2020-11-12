المقاومة الإسلامية حاضرة للدفاع عن سيادة لبنان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في لبنان النائب حسين جشي أن "المقاومة الإسلامية ماضية على نهج الشهداء، وقد كانت وما زالت حاضرة وجاهزة للدفاع عن سيادة بلدنا وحماية ثرواته الوطنية كاملة غير منقوصة، وهي بالمرصاد لردع أي عدوان، ولمواجهة أي مغامرة خاطئة من قبل العدو، وتحويل التهديد إلى فرصة النصر المدوي مجدداً بإذن الله تعالى".



وتاتي تصريحات جشي خلال كلمته في مراسم تكريمية أقامها حزب الله بمناسبة يوم الشهيد في الناقورة.



وأحيا حزب الله يوم الشهيد الموافق للذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لعملية فاتح عهد الاستشهاديين الشهيد أحمد قصير بمجموعة من المراسم التكريمية عند نصب وأضرحة الشهداء في الجنوب.