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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:31

العراق.. عمليات سامراء تعثر على وكر لـ‘‘داعش‘‘

العراق.. عمليات سامراء تعثر على وكر لـ‘‘داعش‘‘
أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق ،أمس الاربعاء، العثور على وكر لجماعة "داعش" الوهابية يحوي قنابر هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية ،في بيان، ان "قيادة عمليات سامراء شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية ولواء 41 (حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب الى منطقة المزاريع لغرض القاء القبض على المطلوبين وافشال نواياهم باستهداف القطعات الامنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".

واضافت "وقد أسفر هذا الواجب عن العثور على وكر لعصابات داعش الارهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على (23) قنبرة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حرارية وصمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20 وعبوة ناسفة) وقد تم تفجيرها من قبل مفرزة هندسة ميدان دون حادث يذكر ".
رقم : 897432
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