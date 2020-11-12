بري: خلاص لبنان يكمن في انجاز حكومة وزراؤها اختصاصيون

وصف رئيس مجلس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اللقاء مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل "بالجيد".



وقد شكر بري الرئيس الفرنسي الذي يحمل هم لبنان مؤكدا على الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الإصلاحات سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد، معتبرا ان المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد وزراؤها إختصاصيون يحظون على الثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من اجل العبور بلبنان الى بر الامان امام الموجات العاتية داخليا وخارجيا .



وكان مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل قد وصل ،مساء امس الاربعاء الى مطار بيروت، ليلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين.