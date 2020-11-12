وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني

اشار وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة الى ارتفاع عدد وفيات فايروس كورونا في ايران معتبرا أن الحظر الذي تفرضه الادارة الأميركية على ايران تسبب بتضاعف أعداد ضحايا كورونا، وبذلك فان الادارة الأميركية وراء وفاة 400 ايراني يوميا.



وشدد زنكنة في التصريحات التي أدلى بها اليوم الخميس على هامش مشاركته (عبر فيديو كنفرانس) في المنتدى الدولي للدول المصدرة للغاز، على أن الولايات المتحدة الأميركية منعت ايران من الحصول على عائدات تصدير نفطها مما فاقم تصديها ومكافحتها لجائحة كورونا، الأمر الذي أدى الى تضاعف أعداد الاصابات والوفيات في ايران.



وأكد زنكنة أن الولايات المتحدة الأميركية لعبت طوال الأربع سنوات الأخيرة دورا هداما في المواثيق والقوانين الدولية، منوها الى انسحابها من اتفاقية المناخ الأمر الذي فاقم مشكلة تصاعد حرارة الأرض، كما انها شنت حربا تجارية ضد الصين في الوقت الذي فرضت فيه العديد من أجراءات الحظر على ايران، الأمر الذي أدى الى انحسار العائدات الايرانية من النفط في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من الجمود نتيجة جائحة كورونا.



ولفت زنكنة الى أن انحسار وانخفاض العائدات الايرانية من النفط انعكس بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب الايراني في العديد من المجالات ومن بينها المجال الصحي والطبي، الى جانب تقلص الخدمات الانسانية التي تقدمها للشرائح الفقيرة في البلاد.



ونوه الى أنه وعلى الرغم من الحظر الأميركي الا أن قطاع الغاز الايراني شهد نموا مضطردا، ووصل انتاج الغاز الى ألف ميليون متر مكعب يوميا، كما أن خدمة الغاز وصلت الى 95 بالمئة من سكان ايران، ودعا زنكنة الى ضرورة ابعاد أسواق الطاقة عن التسييس.