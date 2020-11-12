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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:41

مصر..إعادة فرض إجراءات كورونا المشددة

مصر..إعادة فرض إجراءات كورونا المشددة
قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة في مصر، حسام حسني، إن هناك تزايدا في أعداد الإصابات بكورونا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تغيرات الجو في فصل الخريف.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الزيادة الطفيفة هي ما تؤدي إلى تضاعف الإصابات، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الفيروس يصيب فئة الشباب بصورة أكبر، لأنهم الأكثر نشاطًا في المجتمع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بصورة أقوى.

ولفت إلى حديث وزيرة الصحة المصرية عن مناطق معينة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، باعتبارها الأكثر إصابة بكورونا، موضحًا أنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية على هذه الأماكن، مع المتابعة المستمرة.

وتابع: "إذا وجدنا تضاعفا في أعداد الإصابات بكورونا لأكثر من المتوسط بـ200 حالة في هذه المناطق، سنتخذ إجراءات الإغلاق".
رقم : 897451
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