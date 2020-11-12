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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:05

"الوفاق" تحذر من فشل وقف القتال في ليبيا

"الوفاق" تحذر من فشل وقف القتال في ليبيا
حذرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن تحفظها على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت.

وفي بيان بموقع "تويتر"، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو: "نلفت انتباه البعثة الأممية إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية، لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار".

وفيما يتعلق بالتحفظ على اجتماع اللجنة في سرت، قال قنونو: "التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة والبعثة لا تجهل ذلك، كما لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للإمام، بل هي خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف".

وأضاف قائلا إن "لم يصحح الوضع فنخشى قول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها ... لا نريد تكون هذه الممارسات سبباً في إفشال مسار الحوار السلمي، ولا نقبل التفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية".

وأعرب المتحدث العسكري عن استغرابه بشأن أسباب هبوط طائرة وفد حكومة الوفاق العسكري خارج سرت، قائلا: "لماذا تنزل طائرة وفدنا العسكري على بعد 170 كم شرقي سرت رغم وجود مطارين بمدينة سرت حاضنة اللقاء؟".

وشنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق التي استعادت السيطرة على غرب ليبيا بالكامل إثر معارك انتهت مطلع يونيو/ حزيران الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت.

نلفت انتباه البعثة الأممية في #ليبيا إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية (5+ 5) لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار، ونقف عند نقاط نراها غاية في الأهمية:

​وإثر ذلك، نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوج ذلك بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف برعاية أممية نهاية الشهر الماضي، اتفاقا دائماً لوقف إطلاق النار.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة اختيار سرت لعقد الجلسة السادسة من محادثات اللجنة في الفترة بين 10 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لاستكمال آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الإطار ذاته، انطلقت في تونس منتصف الأسبوع الجاري أولى جولات ملتقى الحوار الليبي بمشاركة 75 ممثلا لمختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة، سعيا لإيجاد تسوية سياسية للنزاع.
رقم : 897470
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