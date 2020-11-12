هل ستنجح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية؟

ويلفت هؤلاء إلى أن النقطة الأساسية هي أن الوفد اللبناني ما زال على ما طرحه في الجولة الماضية من حيث أن يجب أن تنطلق المفاوضات متمسكا بما لديه من وثائق وأدلة وخرائط وقوانين دولية لابد من الالتزام بها.



هذا بينما يرون أن العقدة الكبرى في مفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي هي الولايات المتحدة التي لا تعد وسيطا نزيها وعادلا بين الطرفين، ويؤكدون أن اتفاق الإطار لم يصلح لكي يكون مقدمة لمباحثات تصل إلى اتفاقية نهائية تحدد المياه الإقليمية اللبنانية.



ويرون أنه كان من المفترض أن يكون هناك وفد ثالث محايد ونزيه، فالأمم المتحدة هي راعية وليس لها الدور كما أنها تخضع لإرادة الولايات المتحدة وبالتالي وجودها رمزي وشكلي.



ويلفت الخبراء أن الوفد اللبناني بدأ المفاوضات من الخط الذي يسمح القانون الدولي للبنان برسمه، مشددين على العمل لأخذ الاعتراف بنقطة الانطلاق من إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة.



وفي سياق متصل قال النائب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم إن لبنان يواجه الولايات المتحدة الأميركية وليس الكيان الصهيوني وحده، وهذه هي العقدة الكبرى والعائق الأساسي.



ولفت النائب قاسم هاشم إلى أن النقطة الأساسية هي أن الوفد اللبناني ما زال على ما طرحه في الجولة الماضية من حيث أن يجب أن تنطلق المفاوضات متمسكا بما لديه من وثائق وأدلة وخرائط وقوانين دولية لابد من الالتزام بها.



وأضاف: لا يستطيع لا الوسط ولا الراعي أن يتنصل مما يملكه الوفد اللبناني المدعم بالكفاءة والأدلة والقانون الدولي للبحار، الذي لم يلتحق به العدو الإسرائيلي.



وفي جانب آخر أشار إلى أن الأميركي لم يكن يوما بعيدا عن المصالح الإسرائيلية أبدا، وكان دائما منحازا لمصالح العدو الإسرائيلي.



من جهته أكد رئيس الوفد اللبناني المفاوض سابقا في ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي اللواء عبدالرحمن شحيتلي أن الوفد اللبناني بدأ المفاوضات من الخط الذي يسمح القانون الدولي للبنان برسمه، مشددا على العمل لأخذ الاعتراف بنقطة الانطلاق من إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة.



وأشار عبدالرحمن شحيتلي إلى أن ما سبق من خطوط كانت كلها لم تطرح في مفاوضات، فالكل كان يعمل من جانب واحد ويقدم خرائطه إلى الأمم المتحدة.



وبشأن مقترح لبنان قال: نحن لن نزيد المساحة، وبدأنا المفاوضات من الخط الذي يجب أن نبدأ منه، فلم نأخذ الخط الماضي ونزد عليه، فهذا الخط الحالي هو ما يسمح لنا القانون الدولي بأن نرسمه.



وأشار شحيتلي إلى أن اقتراح هوف سقط في 2012 عندما قدمه هوف وطلب الجانب اللبناني عدم الاعتراف بالخط ومتابعة المحادثات ورفض الجانب الأميركي متابعة المحادثات.



وأضاف: نحن الآن ذهبنا إلى مفاوضات جديدة، ولا تستطيع إسرائيل أن تكرس ما استطاعت الحصول عليه من دون وجه حق.



وأكد رئيس الوفد اللبناني المفاوض سابقا قائلا: يجب أن نكمل المفاوضات وأن نحصل على حقنا فيها ونصر عليه، وأن ندعم الوفد اللبناني الذي هو من المصداقية والكفاءة والوطنية بمستوى عال جدا.



وحذر من أنه: لا نريد أن نقع في الفخ الإسرائيلي بأن ندخل في مفاوضات وتنسحب إسرائيل بحجج واهية.



وقال عبدالرحمن شحيتلي: علينا أن نضع استراتيجية واضحة حتى لا تفشل المفاوضات، يجب أن نبدأ من نقطة الانطلاق، ولا مجال للإسرائيلي أو الأميركي أو الأمم المتحدة التملص منها طالما أنها نقطة واحدة تبدأ من نقطة پي 1 الموقعة في معاهدة 1923 ويمر بنقطة بي 1 الموقعة بموجب اتفاقية 1948.



وأكد أنه يجب العمل لأخذ الاعتراف بنقطة الانطلاق من إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

