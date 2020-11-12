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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:44

تواصل المباحثات بين طرفي النزاع في ليبيا

تواصل المباحثات بين طرفي النزاع في ليبيا
وفي هذا الصدد قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة ستيافي وليامز: "الممثلون القادمون من مختلف أنحاء ليبيا توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة، وذات مصداقية. نشدد على ضرورة الاسراع في المضي قدماً إلى انتخابات عامّة يجب أن تكون مبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع".
 
وتهدف المحادثات التي تقام في تونس الى انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا؛ وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقا وزاريا يخضع بدوره للتمثيل المناطقي، وفقا لمسودة خارطة الطريق.
 
وترمي المفاوضات إلى إيجاد إطار عمل وحكومة موقتة تكلّف بتنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.
 
وبموازاة ذلك تجري في ليبيا مفاوضات عسكرية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي تم التوصّل إليه في تشرين الأول/أكتوبر. وتضم كبار قادة قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت.
 
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق الوطني ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.

 وتبدو عملية الاتفاق على توزيع السلطة في المستقبل حسّاسة خلال المفاوضات التي تتابعها من كثب القوى الأجنبية المتدخلة في ليبيا على غرار تركيا وروسيا والإمارات ومصر.   
وتجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيحه في العام 2011 انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

ومن المفترض أن يصادق البرلمان على الحكومة المرتقبة وفي حال لم يتم ذلك فان المشاركين في اجتماعات تونس لهم مشروعية المصادقة عليها.
 
رقم : 897486
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