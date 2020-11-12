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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:19

لبنان: تسجيل 12 وفاة و1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: تسجيل 12 وفاة و1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1874 حالة جديدة وتسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليوم الخميس.

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، "تسجيل 1874 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 100703 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 1833 حالة إصابة بين المقيمين و41 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 775". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 837، من بينها 305 في العناية المركّزة"، لافتةً إلى "أنّه تمّ إجراء 13605 فحوصات مخبريّة لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 827 فحصًا في ​المطار​".
رقم : 897491
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