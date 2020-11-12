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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:20

قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران

قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وصف قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار عزيز نصير زادة الولايات المتحدة الأميركية بأنها في مقدمة أعداء ايران.

ولفت العميد نصير زادة خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس بمراسم تخريج دفعة من الطيارين الايرانيين، إلى أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية والثقافية ضد الشعب الايراني، ومن بين الخطط التي تسعى الى تحقيقها هي ادخال اليأس والاحباط في نفوس الايرانيين، عبر العديد من الأدوات والأساليب ومن بين ذلك عبر المجال الافتراضي.

وشدد على أن تجلى الانحطاط الثقافي بشكل واضح في الولايات المتحدة الأميركية خلال الانتخابات الرئاسية وتصاعد وتيرة جائحة كورونا الأمر الذي يتعارض بالكامل مع الصورة التي ترسمها الادارة الأميركية عن البلاد، مشيرا الى أن "بايدن وترامب" تبادلا اتهام التزوير والفساد والسرقات، كما أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها وواجهاتها خوفا من الفوضى والاضطرارات التي تجتاح البلاد.

وتطرق الى المناورات الجوية الأخيرة مشددا على أنها ترفع من مستوى جهوزية هذه القوات، مؤكدا أن القوة الجوية الايرانية توفر الأمن الكامل للأجواء الايرانية، الأمر الذي يعزز ثقة الشعب بقدرات قواته، ويرفع من معنوياته مقابل اليأس الذي يسعى الأعداء الى زرعه في نفوس الايرانيين.
رقم : 897492
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