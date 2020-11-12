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الخميس 12 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:26

السعودية..تخصيص خطبة الجمعة بالحديث عن "الإخوان"!

السعودية..تخصيص خطبة الجمعة بالحديث عن "الإخوان"!
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة في المملكة حول بيان ما تسمى بـ"هيئة كبار العلماء" الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وكانت "هيئة كبار العلماء" ادعت الثلاثاء الماضي إن الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام" مشددة في بيان لها على أن الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بتويتر "وجهت زملائي أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لهيئة كبار العلماء والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية ولا تمثل منهج الإسلام، وقراءة البيان كاملا أثناء الخطبة، أسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم".

وانتقد مغردون دعوة وزير الأوقاف تخصيص الخطبة لجماعة الإخوان بدل الحديث عن قضايا اجتماعية واقتصادية ذات أولوية للمواطن السعودي.

وعلق الناشط صالح بن باز "لا يوجد حتى نص دليل على أن الإخوان المسلمين إرهابيون، وجميعنا يعرف أن محمد مرسي رحمه الله من الإخوان، فهل كان إرهابيا؟ عموما أنت ومؤيدوك مسؤولون عن هذه التهمة عند الله عز وجل".

من جهته غرد علي آل سرور "لا مانع في ذلك، ولكن ماذا عن الخطبة في التالي؟ غلاء المعيشة؟ ارتفاع اسعار الماء والكهرباء؟ الضريبة ١٥%؟ انتقال السفارة الأميركية إلى القدس؟ رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتحذير منه؟ أليس لدينا أولويات أم أين اتجاه البوصلة؟".

يذكر أنه في مارس/آذار 2018 وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين" كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، متعهدا بـ "اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعودية في وقت قصير.
رقم : 897495
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