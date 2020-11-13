مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة شرق أوسطية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر سيزور ابوظبي والرياض والمنامة وتل ابيب في الفترة من 14 إلى 23 تشرين الثاني الحالي.



وقالت الوزارة في بيان أمس الخميس: "يناقش كوبر في الإمارات العربية المتحدة يومي 15 و16 تشرين الثاني الحالي موضوع تعزيز التعاون في المجال الأمني، وقضايا الفرص الجديدة للتفاعل على خلفية "القرار التاريخي" لدولة الإمارات بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".



ولفت البيان إلى أن كوبر، "سيناقش في المملكة العربية السعودية يومي 17 و18 تشرين الثاني التعاون في مجال الأمن والتجارة والدفاع".



وفي البحرين يومي 19 و20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، "سيهنئ الدبلوماسي كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفقا لاتفاقيات إبراهيم، وسيناقش توسيع التعاون في ضمان الأمن البحري والتجارة في المنتجات الدفاعية".



وسينهي كوبر، الجولة في الاراضي المحتلة الفلسطينية يومي 20-22 نوفمبر، حيث يبحث التعاون مع سلطات الاحتلال في المجال الأمني ​​وشبكة الشراكة الإقليمية الموسعة لكيان الاحتلال بعد إبرام صفقات التسوية.