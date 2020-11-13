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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:25

جيش الاحتلال ينقل جنديا أمريكيا من سيناء بعد تحطم مروحية

جيش الاحتلال ينقل جنديا أمريكيا من سيناء بعد تحطم مروحية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نقل جوا جنديا أمريكيا من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في الأراضي المحتلة لتلقي العلاج، بعد تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة بسيناء أدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه عرض في وقت سابق تقديم المساعدة لإجلاء مصابين نتيجة تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام في سيناء المصرية.

وأضاف أن فريق وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو قام بنقل جندي أمريكي من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في فلسطين المحتلة لتلقي العلاج.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أعلنت ارتفاع حصيلة سقوط المروحية في سيناء إلى 8 أشخاص، بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي.
رقم : 897537
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