‘‘فتح‘‘ تعلق على زيارة بومبيو إلى مستوطنات الضفة المحتلة

علق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في فلسطين ،اليوم الجمعة، على زيارة وزير خارجية أمريكا بمبيو، إلى مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.



وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر، "‏زيارة وزير خارجية أمريكا السيد بمبيو إلى مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة هي تحدي للشرعية الدولية ولمواقف كل الإدارات الأمريكية السابقة التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وكانت قناة عبرية أكدت أن وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة مستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتلتين، خلال زيارته القادمة لـلأراضي المحتلة.