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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:19

اتفاق بين الإمارات و‘‘إسرائيل‘‘ لخوض ‘‘مباراة السلام‘‘

اتفاق بين الإمارات و‘‘إسرائيل‘‘ لخوض ‘‘مباراة السلام‘‘
اتفقت دولة الإمارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي على خوض منتخبيهما لكرة القدم مباراة ودية، صيف العام المقبل، في أحدث حلقات مسلسل التطبيع الرياضي بين الجانبين.

وذكرت صحيفة إسرائيلية ،مساء الأربعاء الفائت، أن الاتفاق جاء بعد حديث بين رئيس اتحاد الكرة الإسرائيلي أورن حسون، ونظيره الإماراتي راشد بن حميد النعيمي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "جرى الاتفاق بين الجانبين على إطلاق تعاون مشترك، وإقامة مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين الإسرائيلي والإماراتي الصيف المقبل".

ولم تكشف الصحيفة العبرية عن مكان إقامة المباراة الودية.

وجاءت الخطوة بعد أسبوعين من توقيع رابطة كرة القدم للمحترفين الإماراتية مذكرة تعاون مع نظيرتها الإسرائيلية، في خطوة تعتبر "الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، وتأتي في إطار التعاون وزيادة فرص نجاح وتطوير اللعبة في البلدين".

كما أُعلن رسمياً عن مباراة ودية بين "مكابي حيفا" الإسرائيلي و"العين" الإماراتي تحت اسم "مباراة السلام"، ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتحديداً على استاد "هزاع بن زايد"، دون تحديد موعد لها.

وشرعت أبوظبي في مفاوضات مع إدارة نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي للاستحواذ على ملكيته، وفقاً لما أوردته قناة "i24news" العبرية، في 9 سبتمبر 2020.

وكانت وسائل الإعلام الإماراتية قد احتفت بانضمام أول لاعب إسرائيلي إلى دوريها الكروي، ضياء سبع (27 عاماً)، الذي انضم رسمياً إلى صفوف "النصر" الإماراتي، وخاض أولى مبارياته بقميص فريقه الجديد، في 17 أكتوبر 2020.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل"، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، قيادة وتنظيمات، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".
رقم : 897544
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