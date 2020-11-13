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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:27

ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويقيل مزيد من القيادات

ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويقيل مزيد من القيادات
لا يزال الرئيس الاميركي دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 من تشرين الثاني حتى بعد ايام قول مركز إديسون الاميركي للأبحاث ووسائل إعلام كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغة 270.

مركز إديسون اعلن أن جو بايدن هزم الرئيس ترامب في ولاية أريزونا، ليوسع هامش الفوز على الرئيس الجمهوري بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي دعت الجمهوريين خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إلى الإقرار بنتائج الاقتراع.

وقالت بيلوسي: "الآن عبّر الشعب عن رأيه، انه من المؤسف ان الجمهوريين لا يحترمون ارادة الشعب، اوفقوا التهريج ولنعمل على ما يهم الناس وهو الصحة وتأمين الاقتصاد".

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي: " الانتخابات انتهت. لم تكن (النتائج) متقاربة. هُزم الرئيس ترامب. سيكون جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة. لكن عوض العمل لتوحيد البلاد حتى نكافح عدونا المشترك كوفيد-تسعة عشر، ينشر الجمهوريون في الكونغرس نظريات مؤامرة وينكرون الواقع ويسممون بئر ديموقراطيتنا".

السلطات الانتخابيّة الأميركيّة، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتيّة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، نفت وجود أدلّة على فقدان أصوات أو تعديلها، وقالت في بيان مشترك يتعارض مع ادّعاءات الجمهوريّين والبيت الأبيض، إنّ الانتخابات كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

ووفقًا لوسائل إعلام أميركيّة، فإنّ ترامب يُفكّر في إقالة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتيّة كريس كريبس الذي كان رفض تُهمًا بالتزوير تُشكّك في فوز بايدن.

ولم يعترف ترامب بالهزيمة حتى الآن في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأميركية، وهو ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقاليّة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
رقم : 897549
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