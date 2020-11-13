الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:33

عُمان تلغي العرض العسكري في عيدها الـ50

عُمان تلغي العرض العسكري في عيدها الـ50
أكدت السلطات المختصة في سلطنة عُمان ،أمس الخميس، إلغاء العرض العسكري للعيد الوطني الـ50 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة العُماني أحمد بن محمد السعيدي، إن إلغاء العرض العسكري والاحتفالات الوطنية هي "رسالة واضحة تجاه آلية الاحتفال بهذه المناسبة".

وأعرب الوزير العُماني، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عن أمله في أن تستمر أعداد الإصابات في الانخفاض.

وتحتفل عُمان، في الـ18 من الشهر الجاري، بالعيد الوطني الخمسين لـ"النهضة المباركة التي انطلقت في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد".

وعادة تشارك في العرض وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية المعلنة فقد بلغ عدد إصابات كورونا في السلطنة 119 ألفاً و442 حالة مؤكدة؛ منها 110 آلاف و50 متعافياً، إضافة إلى 1326 وفاة.
رقم : 897573
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
11 تشرين الثاني 2020
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان