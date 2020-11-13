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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:36

3 إصابات بمواجهات عقب اقتحام الاحتلال لرام الله

3 إصابات بمواجهات عقب اقتحام الاحتلال لرام الله
أصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال اقتحامها مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، ما أدى لإصابة المواطن عثمان وائل عفانة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، وناصر جرادات بالرصاص المعدني في قدمه بمخيم قدورة، ونعيم فروخ بالرصاص الحي في يده بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.

وذكرت المصادر أن تلك القوات اقتحمت مدينة البيرة، وشنت حملة مداهمات قبل أن تنسحب.

وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الخاصة (المستعربون) الشاب عبد الرحمن إياد الهدرة في الشارع الجديد (السكة) في بلدة الطور.

وذكرت مصادر مقدسية أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب الهدرة قبل اقتياده إلى جهة غير معروفة.

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال -فجر اليوم- شابا من منطقة عسكر شرقي المدينة.

وأفاد شهود عيان أن الاحتلال اقتحم المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد واعتقل الشاب محمد ناهد النادي.

وتنفذ قوات الاحتلال اقتحامات باستمرار في ساعات الليل والفجر.
رقم : 897606
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