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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:38

الصين تهنئ بايدن بفوزه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

الصين تهنئ بايدن بفوزه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية
قدمت وزارة الخارجية الصينية الجمعة التهاني إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في انتخابات 3 من نوفمبر.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة يومية: "نحترم اختيار الشعب الأمريكي، ونهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس".

وأضاف: "ندرك أن نتائج الانتخابات الامريكية ستتحدد وفقا لقوانين وإجراءات الولايات المتحدة".

وحصد بايدن ما يكفي من أصوات الولايات للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.

هذا وتعيش العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ فترة تمر بها منذ عقود، وذلك بسبب نزاعات متنوعة، من التكنولوجيا والتجارة وحتى هونغ كونغ وفيروس كورونا، في وقت فرض فيه ترامب حزمة عقوبات على بكين.
رقم : 897607
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