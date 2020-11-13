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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:52

عمران خان: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع

عمران خان: دول صديقة ضغطت علينا من أجل التطبيع
كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن دولا صديقة ضغطت بقوة على إسلام آباد من أجل دفعها إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح خان في تصريحات أن باكستان لن تعترف بالاحتلال الإسرائيلي قبل التوصل إلى تسوية ترضي الفلسطينيين، حسب تعبيره.

ولفت خان إلى أن "هناك أمورا تتعلق بالدول التي اعترفت بالاحتلال الإسرائيلي، ولن نتناولها بحكم الصداقة، ولا نريد الإساءة لها".

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها خان موقفه الواضح من التطبيع، إذ قال في أيلول/ سبتمبر الماضي؛ إنه لا جدوى من الاعتراف أو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن ذلك لن يغير الواقع.

وتابع حينها أن "الفلسطينيين أصحاب قضية ظُلموا وحُرموا من حقوقهم واغتُصِبت أراضيهم".
رقم : 897610
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