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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:04

تسجيل 11737 اصابة جديدة بالكورونا في ايران

تسجيل 11737 اصابة جديدة بالكورونا في ايران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 11737 اصابة جديدة.

وقالت لاري اليوم الجمعة في ايجازها الصحفي ان اجمالي عدد الاصابات بفايروس كورونا ارتفع الى 738322 من ضمنهم 5630 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 546642 شخصا فيما تم تسجيل 461 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 40582 شخصا.

واوضحت لاري بانه تم لغاية الان اجراء 5 ملايين و 424 الفا و 479 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان محافظات "هرمزكان" و"فارس" وكلستان" و"سيستان وبلوجستان" هي الان في الحالتين البرتقالية والصفراء فيما بقية المحافظات في الحالة الحمراء.
رقم : 897623
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