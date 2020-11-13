الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:29

مادورو يندد بتجديد عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد فنزويلا

مادورو يندد بتجديد عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد فنزويلا
اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن "الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً محزناً ومخزياً تجاه فنزويلا".

جاء ذلك، عقب تجديد الاتحاد الأوروبي عقوبات على كراكاس عاماً آخر. كما انتقد مادورو ما سماها "تبعية الاتحاد الأوروبي لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

ويذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الخميس تمديد العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي تشمل حظراً على الأسلحة لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وجاء في البيان أنه تمّ اتخاذ قرار تمديد العقوبات في ضوء "الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية" الحالية في فنزويلا فيما يتعلق بـ"العمل المستمر لتقويض الديموقراطية وسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان".

وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول لـ36 فرداً مدرجين على قائمة المسؤولين عن "انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديموقراطية وسيادة القانون"، بحسب البيان، الذي ذكر أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم.

وكان مادورو قد أكّد قبل أيام رفضه أن تعطي واشنطن دروساً في الديموقراطية لشعوب العالم.

ويذكر أن أن الولايات المتحدة وسّعت قائمة العقوبات ضد فنزويلا في أيلول/سبتمبر الماضي، كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية 47 فرداً وكياناً قانونياً ضمن "القائمة السوداء".
رقم : 897629
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
عبد اللهيان يدعو السعودية إلى الكف عن كيل التهم لإيران
13 تشرين الثاني 2020
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
السعودية "عاصمة الإرهاب" تهاجم الإخوان المسلمين
13 تشرين الثاني 2020
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
توسيع النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي... الأهداف والآليات
13 تشرين الثاني 2020
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
إعتقال الشيخ زكزاكي مؤسف ومخالف للإنسانية
13 تشرين الثاني 2020
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
12 تشرين الثاني 2020
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
12 تشرين الثاني 2020
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
12 تشرين الثاني 2020
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
المال السعودي اشترى مواقف الأنظمة العربية في عدوانه على اليمن
12 تشرين الثاني 2020
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
11 تشرين الثاني 2020
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان