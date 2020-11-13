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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:34

هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية

هجوم يمني بزورقين مفخخين يستهدف منشاة نفطية في جيزان بالسعودية
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان وذلك بعد تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما حركة "أنصار الله" .

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن الحريق اندلع في الخراطيم العائمة في المنصة، وقد تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، لافتا إلى عدم وقوع أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر في تصريحه إدانة المملكة للهجوم وأعتبر انه لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية". 

وأضاف المصدر أن الهجوم  "يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلا عن أنه يؤثر على الملاحة البحرية، ويعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية". 

والأربعاء هددت صنعاء باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عدوانا على اليمن ، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، من يد حركة انصار الله .

وبالمقابل تنفذ حركة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
رقم : 897631
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