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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:45
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6 وفيات و730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

6 وفيات و730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنان 38 و84 عاما من محافظة جنين، 3 مواطنين (65 و90 و79 عاما من محافظة طولكرم)، إضافة إلى وفاة مواطن 70 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 251 حالة في الضفة الغربية (الخليل 52، جنين 44، نابلس 100، طولكرم 35، سلفيت 15، قلقيلية 5)، قطاع غزة 255.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (46)، محافظة نابلس (152)، محافظة بيت لحم (57)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (35)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (46)، طولكرم (30)، طوباس (5)، قطاع غزة (274)، ضواحي القدس (13).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 897634
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