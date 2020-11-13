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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:16

لبنان:تسجيل 1904 إصابو جديدة بكورونا و21 وفاة

لبنان:تسجيل 1904 إصابو جديدة بكورونا و21 وفاة
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1904 إصابة جديدة وتسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليوم الجمعة.

أعلنت ​وزارة الصحة​ العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 1904 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 102607 حالة.

وأفادت الوزارة عن تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات الى 796، مشيرة الى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة بلغ 840، من بينها 307 في العناية المركّزة، لافتة إلى أنّه تم إجراء 13660 فحوصات مخبريّة لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1075 فحصا في المطار.

ومن الجدير بالذكر ان غدا يدخل لبنان بالاقفال التام لمكافحة وباء كورونا حيث أعلنت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ عن أن قوى الأمن ستباشر اعتباراً من 14 الجاري بتطبيق قرار ​الاقفال​، وتطلب من المواطنين الالتزام التام به حفاظاً على سلامتهم وتدعوهم الى عدم التردد في الإبلاغ عن اي مخالفة عبر جميع الوسائل المتاحة.

وأكدت في بيان أن ذلك سيحصل من خلال اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بتطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمّامة واقية أثناء التنقّل، والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائيّة لمكافحة ​فيروس كورونا​ وغيرها، وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحقّ المخالفين.

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، الالتزام التام بهذا القرار، وتُذكِّرهم بأن دورهم أساس في هذه الظروف الاستثنائية، كونهم شركاء في مسؤولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على ​السلامة العامة​، ومن واجباتهم أن يلتزموا بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصّة، وإيلاء المصلحة العامّة الأولوية قبل أيّ اعتبار، للحدّ من انتشار الوباء.
رقم : 897654
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