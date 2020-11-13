عملية يمنية جديدة تهز العمق السعودي

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الطاقة السعودية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إنه تم التعامل مع حريق اندلع بالقرب من منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان.



وأضاف أن الحريق اندلع بعد تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد أطلقتهما حركة انصار الله، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب زعمه.



من جانبه المُتحدث باسم تحالف العدوان السعودي العميد الركن تركي المالكي افاد أن الزورقين تم اعتراضهما وتدميرهما من قبل القوات البحرية التابعة للتحالف، بعد رصدهما مساء يوم الاربعاء، لمنع القيام بعمل عدائي جنوب البحر الأحمر، بحسب ادعائه.



وأتهم المالكي حركة انصار الله باتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد.



وكالة الانباء السعودية نقلت ايضا عن المالكي قوله بان التحالف اعترض خمس طائرات دون طيار مفخخة باتجاه اراضي المملكة. واضاف ان قوات التحالف تمكنت من تدمير الطائرات المسيرة التي اطلقتها حركة انصار الله بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مواقع داخل بلاده، بحسب قوله.



يشار إلى أنه كانت قد أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جيزان وذلك بعد تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما حركة "أنصار الله" .



وأكد المصدر في تصريحه إدانة المملكة للهجوم وأعتبر انه لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية"، بحسب تعبيره.



والأربعاء هددت صنعاء باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.



وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عدوانا على اليمن ، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، من يد حركة انصار الله .



