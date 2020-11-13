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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:57

شركة محاماة تنسحب من دعوى ترامب في بنسلفانيا

شركة محاماة تنسحب من دعوى ترامب في بنسلفانيا
أعلنت شركة محاماة أميركية، يوم الخميس، انسحابها من الدعوى الفيدرالية التي رفعتها نيابة عن الرئيس، دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، على خلفية اتهامات بوقوع تزوير في فرز الأصوات، خلال نوفمبر الجاري.

وأوضحت شركة "بورتر رايت موريس آند آرثور"، أنها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الجهة المدعية أي حملة الرئيس ترامب.

وأكدت الشركة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أكد أنه من الأفضل ومن مصلحة الدعوى أن تقوم بهذا الانسحاب.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن هذا الانسحاب يأتي بعد يوم واحد فقط من مقال كشفت فيه عن وجود خلاف داخلي عميق في الشركة بشأن تبني هذه الدعوى.
رقم : 897661
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