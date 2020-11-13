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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:01

الرئيس الروسي يأمر يإنشاء مركز انساني خاص بقره باغ

الرئيس الروسي يأمر يإنشاء مركز انساني خاص بقره باغ
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يقضي بإنشاء المركز الحكومي للتجاوب الإنساني الخاص بناغورني قره باغ.

وجاء في المرسوم الذي نشر نصه الكرملين أن إنشاء المركز سيتم "بهدف الإسهام في حل القضايا الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية المدنية" في الإقليم.

وأوضحت الوثيقة: "تتمثل المهمات الأساسية بالمركز الحكومي في الإسهام بعودة المواطنين الذين غادروا مناطق ناغورني قره باغ إلى أماكن إقامتهم الدائمة، ومساعدة أجهزة الدولة في الجمهورية الأذربيجانية وجمهورية أرمينيا في إطار قضايا إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في ناغورني قره باغ، وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الحياة الطبيعية لسكان الإقليم".

كما تشمل قائمة المهمات الأساسية للمركز مساعدة الحكومتين الأذربيجانية والأرمنية في "ترتيب العمل المشترك مع المنظمات الإنسانية الدولية" إضافة إلى تنسيق عمليات أجهزة الدولة الروسية والمنظمات غير الحكومية في مجال تقديم مساعدات إنسانية لسكان قره باغ المتضررين بالأعمال القتالية.

وفي تصريح أدلى به خلال اجتماع حكومي حول الأوضاع في قره باغ أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يتم دعم عمل المركز من قبل الأطراف الدولية، خاصة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
رقم : 897663
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