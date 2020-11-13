دياب: كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ان لم يلتزم المواطن

اعتبر رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، أن "كثيرين انتقدوا قرار ​الإقفال​ العام بسبب ​كورونا​، وأنا أتفهم معاناتهم، وضع ​لبنان​ مثل كل دول ​العالم​ بالمفاضلة بين الحياة والوضع الإقتصادي وأنا أختار الحياة و​الصحة​، نقوم بجهدنا للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن".



وشدد دياب في رسالة متلفزة الى اللبنانيين والمقيمين، على أن "الحماية ليست صعبة أبدا عبر ​الكمامة​ وغسل اليدين وتعقيم الأشياء التي نستعملها، ونستطيع ذلك لأن اللبناني هو شعب عنيد، كل الإجراءات التي تتخذها ​الدولة​ لن تنجح ان لم يلتزم المواطن، وأنا اناشد اللبنانيين والمقيمين الإنتباه الى انفسهم".