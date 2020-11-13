دياب: كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ان لم يلتزم المواطن

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن "كثيرين انتقدوا قرار الإقفال العام بسبب كورونا، وأنا أتفهم معاناتهم، وضع لبنان مثل كل دول العالم بالمفاضلة بين الحياة والوضع الإقتصادي وأنا أختار الحياة والصحة، نقوم بجهدنا للحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن".
وشدد دياب في رسالة متلفزة الى اللبنانيين والمقيمين، على أن "الحماية ليست صعبة أبدا عبر الكمامة وغسل اليدين وتعقيم الأشياء التي نستعملها، ونستطيع ذلك لأن اللبناني هو شعب عنيد، كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ان لم يلتزم المواطن، وأنا اناشد اللبنانيين والمقيمين الإنتباه الى انفسهم".