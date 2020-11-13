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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:04

الأمن الكويتي يطيح بعصابات 'المواعيد' الحكومية

الأمن الكويتي يطيح بعصابات
أعلنت الجهات الأمنية في الكويت، عن إلقاء القبض على ما يعرف بـ"لصوص حجز المواعيد الحكومية"، مبينة أنهم من أبناء الجاليتين الهندية والبنغالية وعدد من المقيمين المصريين.

وأشار بيان للسلطات الأمنية، إلى أن "رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من ضبط 3 عصابات منظمة خلال اليومين الماضيين، تخصص أفرادها في حجز المواعيد الخاصة بالجهات الحكومية لفترات بعيدة حتى يقطعوا الطريق على الراغبين في إنجاز معاملاتهم ومن ثم يقومون ببيع تلك المواعيد لقاء مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 10 و30 دينارا للموعد الواحد".

وأضاف البيان: "زعماء العصابات من الجاليتين البنغالية والهندية ويشاركهم مقيمون مصريون أغلبهم يعملون كأمن وحراسة في تلك الجهات، وجرى ضبطهم جميعا، وتوثيق اعترافاتهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم عدة".

وتابعت: "المعلومات أشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، وإدارات المرور وشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، من أكثر الجهات التي تعرضت للصوصية".

وأوضح البيان، أن "رجال المباحث تمكنوا من ضبط متهم بنغالي الجنسية، عقب متابعة ومراقبة مستمرة، وبتضييق الخناق عليه اعترف على شركائه المنتشرين في العديد من الجهات الحكومية وفي مناطق مختلفة، وجرى ضبطهم وضبط شركائهم المصريين من موظفي الأمن والسلامة في تلك الجهات".

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن المتهمين اعترفوا بأنهم يبيعون المواعيد المحجوزة أمام بعض الإدارات الخدمية التي تشهد ضغطا على سير المعاملات والمواعيد، أو قيامهم بإنجاز المعاملة للراغبين في ذلك من دون دخول صاحب الشأن إلى الإدارة من الأساس.
رقم : 897665
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