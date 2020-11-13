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الجمعة 13 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:05

اليمن.. الخميس جولة مفاوضات جديدة بملف الأسرى في الأردن

اليمن.. الخميس جولة مفاوضات جديدة بملف الأسرى في الأردن
تلقت لجنة شؤون الأسرى اليمنية دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في عمان بالأردن.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى في بيان مقتضب له اليوم الجمعة: تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في عمان بالأردن.

وأشار إلى أنه قد تم الترحيب بالدعوة الأممية إلى جولة المفاوضات حول الأسرى، مؤكدا على المشاركة حرصاً من اللجنة على إنجاز وإنهاء هذا الملف الإنساني.

يأتي ذلك بعد تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى بين حكومة الإنقاذ وبين مرتزقة وتحالف العدوان السعودي على اليمن في الـ16 من أكتوبر الماضي تم بموجبها الإفراج عن 671 أسيرًا من الجيش واللجان الشعبية مقابل 400 أسير من الطرف الآخر بينهم 15 أسيرا سعوديًا وأربعة من السودان.
رقم : 897666
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