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السبت 14 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:04

يأس غانتس من نتنياهو بلغ ذروته

يأس غانتس من نتنياهو بلغ ذروته
رجح زعيم حزب "أزرق أبيض" في الكيان الإسرائيلي بيني غانتس، في محادثة مغلقة، أن تتجه "إسرائيل" إلى انتخابات أخرى يوم 21 آذار من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن وزير الجيش الاسرائيلي قوله: "لقد منحت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كل الفرص في العالم وأعطيته كل الوقت. التقيت به وحثثته على تمرير الموازنة".

وأضاف غانتس: "لا توجد كلمات لوصف حجم فضيحة أخذ دولة رهينة لمدة ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أنه "بالمختصر، نحن ذاهبون إلى الانتخابات، وسنخرج منها أقوى مما رأينا في استطلاعات الرأي".

يذكر أن هناك خلافات ائتلافية بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الأزرق والأبيض بزعامة غانتس منذ تشكيل الحكومة في 17 مايو 2020.

ويدور الخلاف الرئيسي بين الجانبين حول "ميزانية الدولة"، والتي حث حزب أزرق أبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية مرارا على الموافقة عليها لأن الحكومة لم تقوم بوضع ميزانية منذ عام 2019.
رقم : 897700
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